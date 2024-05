VIDEOLUGU Kuulsused panid Obinitsa külasüdame uues rütmis tuksuma

«Me hakkame pakkuma väga head toitu. Ilmaveere restorani peakokk on Merino Lastik Tartust ja tema pakub tõesti tipptasemel, kvaliteetset eesti toitu,» kiitis Lenna Kuurmaa. «Ja me pakume majutust: meil on 12 numbrituba ja 35 majutuskohta, suursündmuste saal ja imeilus õueala, kus saab pulmi ja erinevaid pidusid pidada.»