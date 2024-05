Võru uus koolijuht Karl Kirt: kui õpilane õpib, saab teda õpetada

Karl Kirdi sõnul tekkis tal idee Võru gümnaasiumi direktori kohale kandideerimiseks kuulutust nähes ja mingit konkreetset põhjust ametikohta vahetada polnud. «Mulle on meeldinud ka praegu Tarvastus just gümnaasiuminoortega koos toimetamine. See on olnud minu jaoks väga huvitav ja inspireeriv. Seetõttu tunduski, et töökoht riigigümnaasiumis võiks mulle sobida,» selgitas Kirt.

Uus direktor alustab Võru gümnaasiumis tööd augustis. Kõigepealt soovib ta kooli hästi tundma õppida, sest peab oluliseks enne otsuste tegemist kõik oluline selgeks teha. «Tean, et see on väga hea kool. Mul on kindlasti mõtteid, aga ei taha praegu veel nendest täpsemalt rääkida. Eelnevalt soovin teada saada, mis on Võru gümnaasiumi tugevused ja mida tuleks edendada. Kui hakkame koostama uut arengukava, siis see ongi hea võimalus uute sihtide seadmiseks,» selgitas tulevane koolijuht.