Metsainfo koondub Keskkonnaportaali

Muudatus võimaldab pakkuda huvilistele suuremat kasutajamugavust ja kiirendab andmete leidmist ning töötlemist. Nii on tagatud avatud, läbipaistev ja veelgi parem ülevaade Eesti metsade kohta, mis põhineb võimalikult värsketel andmetel.

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk ütles, et Keskkonnaportaalis on nüüd avaldatud Keskkonnaameti koostatud ülevaated esitatud metsateatiste ja metsakaitseekspertiiside kohta. „Eraldi avaldatakse metsateatised ja metsakaitseekspertiisid kaitstavate alade osas. Lisaks üldisele kokkuvõtvale infole on eraldi töölehelt võimalik teha ka erinevaid päringuid metsateatiste ja metsakaitseekspertiiside kohta ning leida ennast huvitava piirkonna kohta infot,“ selgitas Etverk.