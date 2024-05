Ahja jõe äärest jõuavad loodushääled kogu maailma

Koidukoor on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist, mis jutustab loo Ellujäämise Kunstidest ehk teadmistest, oskustest ja väärtustest, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Just seetõttu on ka Koidukoori raames aset leidvate tegevuste üks eesmärke juhtida tähelepanu kuulamisele kui eluliselt olulisele oskusele, pakkudes seejuures võimalust helide kaudu kogeda ja tundma õppida Eesti erakordseid maastikke ja elupaiku aastaajal, mil loodushelid on eriti eredad.