Tänavakunst jõuab ka Lõuna-Eestisse

Elvas on huvilistel päeva jooksul on võimalik katsetada, kui palju on kelleski tänavakunstnikku. Õhtuks valminud teostest avatakse linna keskväljaku väligaleriis näitus.

Tänavakunsti peo ühe korraldaja, Saskia Leonovitši sõnul sai idee alguse kohtumisest Elva noortega. “Rääkisime südamest südamesse, mis on linnas hästi ja millest tunnevad kohalikud puudust. Noori kurvastas varjatud vägivald ja see, et linnaruumis pole märgata aktiivsete ja loominguliste noorte tegevust. Tänavakunsti pidu on meie katse näidata, et koos saame ise oma elukeskkonda rikastada ja midagi positiivset luua.”

Üritusele on oodatud eelkõige noored, kes sooviksid oma sisemise tänavakunstniku proovile panna ja luua ühiselt midagi toredat. Osavõtt on tasuta ning materjalid kohapeal olemas. Juhendab kogenud tänavakunstiõpetaja Silver Rannak. Tänavakunstipeolisi oodatakse Elva keskväljakule (Kesk 30) laupäeval, 4. mail kell 15.

Üritusel valminud teostest sünnib näitus, mis jääb Elva keskväljaku väligaleriisse suve lõpuni. Maikuu lõpuni on igaühel võimalik valida näituselt oma lemmik. Enim hääli saanud teose põhjal valmib kavand, mida kasutatakse Elva gümnaasiumi seinamaali loomisel. “Seinamaal oleks igapäevane meeldetuletus koolinoortele, et kõigile muredele vaatamata on ühiselt võimalik midagi ägedat ja püsivat luua,” rääkis Leonovitš.

Elva tänavakunsti pidu kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

2024. aasta jooksul toimub eriilmelisi sündmusi veel paljudes teistes Lõuna-Eesti paikades - Rõuges korraldatakse kogukonnaõhtu, Peipsiveerel kerkib leidmaterjalidest skulptuur ja Tartus toimub autovabaduse puiesteel noortepäev, mille fookuses vaimse tervise töötajate puudus ja üksindus linnas. Kunstisündmuste keskmes on ka Kanepi ja Tõrva.