Erimeelsused Valga vallavalitsusega viisid ametist Tsirguliina kooli direktori

Aan rääkis, et erimeelsused vallavalitsusega on kestnud juba mõnda aega, aga praeguseks on probleemid muutunud tema jaoks ületamatuteks. «Mul polnud enam võimalik koolijuhina jätkata. Kindel lahkumisotsus sai tehtud eile, kui kohtusin vallavanem Monika Rogenbaumiga. Tsirguliina kooli töötajad on tublid ja mul on nendega kahju hüvasti jätta. Südames ma väga armastan seda kooli ja loodan,et siin läheb edaspidi kõik hästi. Töötatud aja jooksul oli palju toredaid kogemusi. Täna tulid ka lapsed mulle head aega ja aitäh ütlema. Aga elus tuleb teha ka otsuseid, et avaneks järgmine uks,» rääkis Liina Aan.