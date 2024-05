Armastus lillekasvatuse vastu sai Merikan Jaskal alguse siis, kui ta sattus abikaasa Tambetiga laadale. Ja seal see juhtus. Naisel oli vaja hirmsasti osta kolme lilleamplit, tüki hind veerandsada eurot. Mees küll puikles vastu, nagu oskas, öeldes, et kas ikka on vaja ja niikuinii kauaks neid õisi ei ole.