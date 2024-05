ÜKS KÜSIMUS 〉 Kas järgmisel õppeaastal jääb Valga põhikooli ujula avatuks või algab taas remont?

Monika Rogenbaum, Valga vallavanem:

Ujulas on tehtud põhjalikud ümberehitustööd ja bassein on kasutajatele turvaline. Õpilased on saanud ujumas käia selle õppeaasta algusest ning ka sügisel toimuvad kõigil valla koolilastel nii ujumistunnid kui ka treeningud.

Sügisest on plaanis avada ujula ka vallarahvale. Väike lastebassein on praegu suletud ja otsime koos kooliga tehnilisi lahendusi, et see uue õppeaasta alguseks korda teha.