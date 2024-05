GALERII "Murtud saabas" kuperjanovlasi ei murdnud

1993. aastast toimunud võistluse eesmärk on välja selgitada pataljoni kiireim rühm jalgsirännakul. Sel korral osales võistlusel 18 rühma, lisaks pataljoni staabi tegevväelaste võistkond ning brigaadi staabi- ja sidekompanii esindajad. Distantsi hoidmiseks startisid kõik rühmad eraldi aegadel.

Nooremseersant Mihkel Mägi B-jalaväekompaniist rõhutas, et sellisel võistlusel on kõige rohkem vaja vastupidavust, mis on ka iga sõduri üheks olulisemaks võimekuseks. „Mõnel oli raskem, mõnel kergem. Tuli kõvasti saba lõppu suruda, aga kokkuvõttes olid kõik tublid ja kõik ka lõpetasid. Korralik pingutus siia Kevadtormi eelsesse päeva.“