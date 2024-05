ARVUSTUS Rukki Narride «Isamaa pääsukesed» keskendub justkui trupi enda argipäevale

Enne etenduse algust uurin veel, kui palju tundub olevat publiku hulgas kohalikke ning kui palju on Rukki Narrid oma uue etendusega kohale meelitanud külastajaid ümbruskonnast. Minu üllatus on suur, kui selgub, et julgelt pool publikust ei olegi kohalikud kaasaelajad, vaid isegi etendust vaatama sõitnud Elvast. Tundub, et huvi trupi uue etenduse vastu on suur, sest saal, mis on ettevalmistatud 160 külastajale, täitub kiiresti.