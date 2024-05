OTSUSTAMINE ALGAB Rõuge volikogu hakkab vaagima Mõniste külade eraldumise soovi

«Lootus on selline, et meie avaldust toetatakse, sest vallavalitsus on nüüd välja arvutanud, et 42,8 protsenti Mõniste piirkonna külade hääleõiguslikest elanikest toetab eraldumist Rõuge vallast. See on arvestatav hulk,» ütles Mehkamaa külade vallavahetuse üks eestvedajaid Katrin Roop.