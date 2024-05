ARVED BREIDAKS Vene kirikupea surmakultuuri esimesed õied puhkevad

Mis täpselt toimus selle Ukrainas sõdiva Vene sõduri peas, kes moodustas mürskudest liivale tähed «Х В», mis on lühend ülestõusmispüha hommikul öeldavast tervitusest «Христос Воскресе!» (tlk Kristus on üles tõusnud)? Sättis end siis selle kompositsiooni kõrvale istuma, vasemas käes automaatrelv ja vasakus värvitud kanamuna. Pidi sellest siis aru saama, et Kristus on mürskude kujul üles tõusnud?