Tõrvas pandi RMK ja kohalike jõul mets kasvama

Et metsa istutavad kohalik kogukond ja RMK töötajad üheskoos, lepiti kokku juba eelmise aasta hakul, kui kohalikega sealse metsa raie asjus läbirääkimisi peeti. Kokku lepiti ka, et Tõrviku-Riiska metsas teeb RMK üksnes aegjärkset raiet – vana metsa raiuti nii palju hõredamaks, et jaguks valgust ja toitu ka uuele metsapõlvele. Kuna kõige kindlamini saab uue metsa kasvama istutades, siis otsustati alale kasvama panna männid.