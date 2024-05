Uhtjärve treener Evo Saar lausus, et tulemus on ülikõva. «Poiss on esimest aastat juunior, võistlus oli tugev – ei oodanud, et ta medaliga tuleb esimestelt tiitlivõistlustelt tagasi, kuigi ootad ikka parimat. Praegu on mõttekoht, kas läheme juunioride Euroopa meistrivõistlustele. Selge on see, et ta on Eesti esinumber, tal on võimalus minna. Vorm on hea, aga see on kulu ja mõtleme, kas minna või mitte,» rääkis Saar.