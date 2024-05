Põlva võib saada uue vallamaja ja turuhoone juba aasta pärast

Põlva vallavanema Martti Rõigase ütlusel saadi vallamaja ehituseks 1,3 miljonit eurot, kusjuures ehituse hinnanguline maksumus on ligemale kolm miljonit eurot. «Aga arvestame kas või seda, et administratiivhoone tarbeks oli ühinemistoetusena ette nähtud üle miljoni euro, mis on siiamaani kasutamata. Ligemale kaks miljonit tuleb nii või teisiti omalt poolt juurde panna,» nentis Rõigas.