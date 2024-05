Martin Rohtmets: magustatud joogi maks vähendaks tootmismahte

Eestis on nii suur- kui väiketootjad teinud toodete suhkrusisalduse vähendamiseks head tööd. Näiteks Suurbritannias vähenes suhkrumaksu mõjul jookidele lisatud suhkrute kogus 100 milliliitri kohta keskmiselt 10,8 grammile, samal ajal kui Eestis on see juba praegu näiteks karastusjookidel keskmiselt 7,6 grammi.