Kersti Kond: eelistada tasub eestimaist

Poeletid on nii koduse kui ka välismaa kauba all lookas ja keeruline on püüda hinnatundliku tarbija tähelepanu. Kuid ometi eestimaist eelistatakse. Hiljuti andis Eesti ühe tuntuma – Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg teada, et plaanib tootmise lõpetada. Siis muudeti aga meelt, sest paljud ostjad kinnitasid, et on valmis nende mahekauba eest välja käima ka kõrgemat hinda. Peamine, et meelepärased maitsed poelettidelt ei kaoks. Nii otsustas Veidenberg võimalust oma talu päästmiseks proovida ja loodame, et see ka õnnestub. Samas näeme, et kahjuks on pärast hinnatõusuotsust Pajumäe tooted mõnegi poe lettidelt kadunud.