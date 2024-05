Galerii Rahvarohke Tamula jooks kulges liival, vees ja mudas

Esimene ajavõtuga start anti kell seitse teisel pool järve Võlsil. 4 km distants oli võistlusdistantsiks kuni 14-aastastele lastele ning vabadistantsiks kõikidele teistele huvilistele. Kümme minutit hiljem asusid Võru linnast rajale ka 7,5 km pikkuse põhidistantsi jooksjad ja kõndijad. Kui kõndijad jõudsid Võlsile, liitusid nendega ka lühema distantsi valinud kõndijad. Need kaks distantsi viisid osalejad juba ka legendaarsesse mudamülkasse, mis sel aastal oli tavapärasest veel märjem ning keerukust lisas ka metsatöödest maha jäänud võsarisu. Kindlasti on see mudalõik selle ürituse magnetiks, mida kasvõi huvi pärast vaatama minnakse. Õnneks pääsesid sealt edukalt läbi kõik, nii väiksed kui suured, noored ja vanad. Finishisse tulles oli vaid paaril inimesel tossud käes, puudu polnud neid kellelgi. Esimest korda vist selle jooksu ajaloos jõudis põhidistantsi naiste arvestuse võitja üle finishijoone üks toss jalas ja teine käes. Lühema jooksudistantsi võitis poistest Jako Harlis Kala ja tüdrukutest Kendra Varikov, mõlemad esindasid Võru Suusaklubi. Põhidistantsi kiireim mees oli oma viienda Tamula jooksu võidu võtnud Raido Ränkel (Võrumaa Toidukeskus, Võru Suusaklubi) ja kiireim naine PPA esindaja Laura Lillepuu. Meestest jooksid end poodiumile veel Võru Biathlonit esindanud laskesuusatajad Rene Zahkna ja Joosep Perv, naistest Team Kaitsevägi orienteeruja Karmen Alnek ja Erika Udras (Võru Spordikool, Lõunalõvi). Nii Ränkel kui Lillepuu olid kiireimad ka hooaja avaetapil, seega mõlemal taskus juba 2 võitu.