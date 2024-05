Kevadtormile saabunud 2. brigaadi reservväelased said uue lahingvarustuse

Õppekogunemise kutse alusel saabunud 2. Kuperjanovi jalaväepataljoni ja 26. õhutõrjepataljoni reservväelastele jagati välja uus kandesüsteem. «Uued plaadikandjad ja lahingvööd on varasematest rakmetest erinevad. Võitlejad on pigem rahul, tundub, et kõigile meeldib see värske varustus,» ütles kaitseliitlasest formeerija reamees Lauri Drubinš.

«Esimene emotsioon on positiivne, arvestades, et eelmisel korral uut varustust veel ei olnud. Siin on tunda, et asi on läbimõeldud ja efektiivne, minule meeldib,» ütles 2. Kuperjanovi jalaväepataljoni reservväelane seersant Marken Keres, kes läbis ajateenistuse kolm aastat tagasi ning on õppekogunemisel osalemas teist korda.