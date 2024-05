Maarius Suviste: liikluse rahustamiseks vilguta tuledega?

Autojuhid on ikka üksteisele tuledega vilgutanud. Mis iganes põhjus või vajadus see siis ka ei ole. Nõndaviisi antakse vastutulijale näiteks teada sellest, et (mets)loomad on teel või on miski takistus teel või on muud ohud. Üsna levinud on ka see, et vilgutatakse tulesid selle mõttega, et ettevaatust, ees on politsei.