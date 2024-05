Põlvamaal Palojärve lähedal asuva Rohu taimeaia peremees Urmas Roht võttis looduse kapriisi kokku sõnadega: «Jälle üks taimi hukutav öö seljataga. Kõik mis rohtsem, see külmus. Keskööl oli juba - 4,5 kraadi külma, hommikul kuue paiku -2 kraadi. Rohi krõbises jalge all ja enamus erinevatest õitest külmavõetud.»

Kuigi aednik kasutab õite päästmiseks külmakriitilistel hetkedel uduvihma, sai ta just kõige kriitilisemal hetkel tagasilöögi osaliseks. «Panin küll udustuse peale, aga just siis, kui vaja, ütles pump üles. Aga ega see udustamine kuue miinuskraadi juures – Savernas ju läks miinus kuue peale - aita ka väga. Uduvihm aitab kahe-kolme miinuskraadi puhul,» selgitas ta.