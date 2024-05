Monika Rogenbaum, Valga vallavanem:

Pedeli-äärne tuledega kaunistatud puu on saanud palju positiivset tagasisidet ning on soovitud, et tuled jääksid põlema pikemalt kui vaid pühade perioodil. Tegu pole ka otseselt jõulukaunistusega, vaid pilgupüüdjaga pimedal ajal. Tulesid puult eemaldama ei hakata, aga lehtimisperioodil lülitatakse need välja. Idee puu kaunistamiseks tuli vallavalitsuse haljastusspetsialistilt ning puu kaunistamise kulud kattis Valga vald.