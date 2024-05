Eestis on kokku 430 378 ema.

Kõige rohkem emasid on Hiiumaal, kus 77 protsenti kõigist (15–aastatest ja vanematest) naistest on emad.

Kõige rohkem on Eestis neid emasid, kellel on kaks last – 181 712 ema.

Keskmine Eesti ema on 56-aastane.

Eesti emal on keskmiselt 1,88 last.

Andmed on seisuga 01.01.2023.