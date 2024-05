Galerii, video Võru maakonna aasta ema annab lastele maailma parimat nõu

Rõuge vallas elava aasta ema lapsed on öelnud: «Meie emme on maailma parim. Ta on alati meie jaoks olemas, ükskõik milline mure meid vaevab. Ta leiab alati aega, et meid kuulata, isegi kui tööhunnik kasvab üle pea või on vaja vara magama minna, et hommikul vara ärgata.»