Emadepäeval lehvivad emade auks Eesti lipud

Emade auks on oodatud lippe heiskama ka kõik teised. Eesti lipp heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul, teatas riigikantselei.

Emadepäev on perekondlik tähtpäev, see tähendab, et ennekõike pööravad tähelepanu oma emale just nende lapsed. Siiski on oluline märgata ja tunnustada ema roll ka kogu- ja ühiskonnas laiemalt.

Emade auks korraldatakse kontserte ja teisi pidulikke koosviibimisi.