Arenduskeskuse ettevõtluse konsultandi Ivi Martensi sõnul oli hea meel näha, et koolitusel osalesid noored, aga ka need, kes on end täiendanud pärast pikka karjääri ning soovivad alustada uues valdkonnas. Huvi tunti haljastus- ja heakorratööde, metsahooldustööde, ehitusvaldkonna teenuste, muusikavaldkonna teenuste, käsitöö- ja õmblusteenuste, lemmikloomaga seotud teenuste ning nõustamise pakkumise vastu.