Linda-Johanna Säks ja Ants Taul said Valgamaa pärandihoidja elutööpreemia

Torupillitalu peremees, rahvamuusik Ants Taul on tuntud pillimeister. Pool sajandit tagasi innustas Johannes Taul poeg Antsu torupilli valmistama. Kuna selle muusikainstrumendi meisterdamist pole võimalik õpiku järgi õppida, on praeguseks isa Ants Tauli kõrval meistriks saanud ka poeg Andrus. Eesti kaasaegne torupill ehk Tauli torupill on juba üle poole sajandi vana. See on muutunud aja jooksul rahva seas järjest populaarsemaks. Iga Riidaja torupillitalus valminud pill on meistriteos. «Esialgu sain aru, et mind on kutsutud hõbesõlgede üleandmisele torupilli mängima. Pärast lugu aga öeldi, et ära mine veel ära. Siis mõtlesin, et pean veel ühe loo esitama. Kerge ehmatus oli küll, kui hoopis preemia välja kuulutati,» rääkis Ants Taul.