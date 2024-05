Kas pensionid külmutatakse? Poliitikud vastavad

Rahandusminister Mart Võrklaev rõhutas selle peale, et valitsus ei aruta pensionite külmutamist ega kärpimist. "Eesti pensionid on kasvanud märgatavalt, eelkõige kahel viimasel aastal, kuid nii OECD kui ka IMF on viidanud, et pensionärid on sissetulekult jätkuvalt kõige haavatavamas olukorras,» märkis ta oma ühismeedia postituses.