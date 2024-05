Fotod Volinikud umbusaldavad Valga vallavanemat ja volikogu esimeest

«Omavalitsuse tegevuse mõõdikuks on haldussuutlikkus, avaliku teenuse kvaliteet ja kättesaadavus. Tänase Valga valla võimukoalitsiooni tegevus lähtub isiklikest ja poliitilistest ambitsioonidest. Paljud otsused on tehtud poliitilistel kaalutlustel võimu kindlustamiseks. Vallavõimu iseloomustab juhtimisvõimetus, mille tulemusena on kahjustunud ka Valga maine,» põhjendas umbusalduse esitamist vallavolikogu liige Ester Karuse, kes volikogus on Keskerakonna fraktsioonis.