«Ma isiklikult olen sellise arusaamaga, et kui mõni hoone kannatab päästmist, tuleb see ära päästa, mitte lihtsalt uus kõrvale teha ja vana vedelema jätta,» ütles Meremäe vabatahtlike päästjate pealik Mikk Kooser. «Mitte et see majanduslikult kõige mõistlikum oleks.»