Tiit Loim: oodates mõistlikkuse võitu Gruusias

Ei pääsenud sellest inimesed ega hoonedki. Omapäraste maamärkide uudistamise ringkäigul Thbilisis näidati ajaloolist maja, mida on otsast taastama hakatud ja mille seinu katsid kunagi kaunid maalingud. Nõukogude ajal möksiti need valge värviga üle osana kultuuriväärtuste hävitamise kampaaniast. Maalilise vaatega mäe otsas aga troonib Venemaa-Gruusia sõpruse monument.

Ainult et peamise erinevusena meist on võimul venemeelne või siis post-nõukogude valitsus. Läänemeelne ühiskond ja venemeelne valitsus, nagu seda on lühidalt kokku võetud. Välis­agentide seadus tembeldab välisagentideks kõik need ühendused, kes saavad rohkem kui 20 protsenti oma rahastusest välismaalt. Kriitikud on hoiatanud, et Venemaa välisagentide seaduse eeskujul koostatud eelnõu vastuvõtmine tähendab praktikas kodanikuühenduste ja meedia tegevusvabaduse järsku piiramist.