Uusvada külamajas avatakse pühapiltide näitus

Näituse kuraator Evelin Urm kinnitab, et Sirje Rumbi väljapanek vastvalminud külamajas on suurepärane avalöök, eksponeerimaks Uusvada Kultuuriküla olemust ja sisu. „Kultuuriküla loomisel oli meie soov elavdada kohalikku külaelu ning pakkuda meie külalistele elamusi nendes valdkondades, kus meie küla elanikud on tugevad ja tegevad. Sirje näitus on väga sobiv meie külamaja avasündmus ning on tõsiselt väärt vaatamist ja nautimist!“ leidis ta.