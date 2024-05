Isamaa Valgamaa piirkond sai uued juhid

Sibula sõnul on Isamaa Valgamaa piirkonna lühiajaline eesmärk teha edukas Euroopa Parlamendi valimiste kampaania ning aidata kaasa erakonna valimisvõidule. Eesti inimesed peavad mõistma, et neil, kes ei saa hakka Eesti juhtimisega, pole asja ka Euroopa juhtimise juurde. Kaja Kallase valitsuse juhtimisel vastu võetud maksutõusud ja kehtestatud uued maksud halvendavad meie konkurentsivõimet. Majandus on languses kolmandat aastat ja valitsuse poliitika võimendab probleeme, mitte ei lahenda neid.