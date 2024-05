Kuldre küla elanik Saarepera võitis Coop Lotoga hübriid-linnamaasturi Toyota RAV4. Naise sõnul ei tahtnud ta alguses poeketi esindajalt saadud infot tõsiselt võtta. «Helistas mulle ja ütles, ega ma ei uskunud alguses. Ajasin vastu, et see on tüngakõne. Ta algul ajas igasugust juttu kokku ja küsis, kuidas poes on, kas autoasju siin müüakse, mida ma võita tahaksin... Ütlesin, et tahaks telekat või uut kohvimasinat, sest vana jukerdab. Nalja pärast ütlesin, et võiks auto ka olla. Oligi auto! Praegugi veel üle kere värisen,» muigas ta.