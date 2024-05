Rainer Kuutma sai Valga linna kahekümnendaks aukodanikuks

Volikogu esimehe Lauri Drubinši sõnul on Kuutma tundnud alati nii linna kui ka kogu Valgamaa käekäigu vastu huvi ja andnud palju uusi ideid. «Ta lööb kaasa igal pool, kus vähegi võimalik. Kuutma aitab korraldada giidituure, viib läbi mälumänguüritusi, on tipptasemel tõlk. Ta hoiab suhteid ka kogukonnaga Rootsis,» rääkis vallavolikogu esimees.

Rainer Kuutma on töötanud Valga maavalitsuse välissuhete peaspetsialisti, Valgamaa kutseõppekeskuse õpetaja ja rahvusvaheliste projektide juhina. Kuutmale kuulub tõlkefirma RKT. Kõige olulisemaks oma töös peab ta piirkondliku arengut ja piiriülest koostööd. Paljud teavad Kuutmad Rootsi «maaletoojana», sest just tema on vahendanud riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike ning ettevõtete koostööd Valgamaa ja Rootsi piirkondade vahel, õpetanud valgalastele rootsi ja inglise keelt. Rainer Kuutma on kaasa aidanud Valga reisirongiliikluse arengule.