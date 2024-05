Keskväljakule valmivad Valga sünnipäevaks seinamaalingud

MTÜ Päikeseringi Selts juhataja Marika Ein rääkis, et valmivad maalid on osa projektist «Tiivulised loomerännakud». Selle käigus maalitakse kahe Valga keskväljakul oleva hoone seinale kunstnik Maari Soekovi teosed. «Tema tegi kavandid ja koos Päikeseringi erivajadustega inimeste ja Jaanikese kooli noorte ning õpetaja Juris Freimansiga eesotsas valmivad need maalid seintele. Enne oli õpituba, kus nad said kavanditele peale teha oma visioonid värvidest ja neid kujundada.»