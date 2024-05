Valkast pärit Eesti ainuke skeletonisõitja: ärge nimetage mind Läti sportlaseks!

Uudis, et varem Lätit esindanud Zunte kolib Eesti lipu alla, sai esmalt teatavaks 2022. aasta oktoobris. Mingit suuremat tüli selle otsuse taga tema sõnul pole, pigem muud elulised asjaolud. «Esimene asi oli see, et meie tiim lagunes koost. Jäin ilma treeneri, ilma reaalse plaanita. Mul ei olnud seal enam võimalusi järel,» selgitas ta.