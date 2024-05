Mõne nädala pärast möödub 140 aastat päevast, mil sinimustvalge trikoloor Eesti üliõpilaste seltsi lipuna Otepää kiriklas õnnistati ja pühitseti. Tulekul on järjekordne juubel, milleks loodeti kirikumõisa hoones avada Eesti lipu keskus. Paraku jääb see mõte jälle teostumata. Otepää vallavolikogu aseesimees Aivar Nigol on pikaaegse omavalitsusjuhina võtnud lipu väärika eksponeerimise oma südameasjaks.