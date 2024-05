EELK Räpina Miikaeli koguduse nõukogu liige Kairi Kasearu on oma ettepanekus öelnud, et õpetaja ja kogukonna hing Urmas Nagel on ametis olnud ligemale 25 aastat ja selle aja jooksul on ta lisaks koguduse teenimisele andnud laiema panuse Räpina valla heaks.