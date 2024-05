Martti Rõigas, Põlva vallavanem:

Just eelmisel nädalal anti vallavalitsusele üle hoone rekonstrueerimise projekt, mille rahastajad on nõuetele vastavaks tunnistanud. Aga et me raha ka saame, selle kohta ei ole hetkel veel midagi ette näidata. See teadmine on mul küll olemas, et oleme pingereas ülevalpool joont.