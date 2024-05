Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Eesti on küll marutaudivaba maa, kuid kuna haigus on endiselt levinud meie idanaabri juures, võib see Eestisse jõuda näiteks metsloomade rände või vaktsineerimata ja nakatunud lemmikloomaga. «Loomade haiguste infosüsteemi (ADIS) andmeil on Euroopas sel aastal marutaudi diagnoositud Ungaris, Prantsusmaal, Poolas ja Bulgaarias, aga ka Türgis ja Moldovas. Marutaud on tõsine närvisüsteemi kahjustav haigus, millesse võivad nakatuda nii inimesed kui loomad. Marutaudi ei ole võimalik ravida, kuid seda saab täielikult ennetada. Parim viis selleks on loomade vaktsineerimine. Seega tuleb olla valvas ning vaktsineerida nii mets- kui ka lemmikloomi,» lisas Toomvap.