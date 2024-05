Talgurebase kohad ootavad looduskaitsjaid

Eesti asub Läänemere valgalal - piirkonnas, kust meri oma vee saab. Seega meri algab maalt. Sageli ei hoomata, kui suur on Läänemere roll meie igapäevaelus ja kui palju inimtegevuse jälgi meres lõpetab. «Läänemerd peetakse üheks reostatumaks mereks maailmas maismaalt sinna jõudvate liigsete toitainete tõttu. Järjest enam on see mõjutatud muutuvast kliimast. Mereelustik on uutele oludele eriti vastuvõtlik ja seda mõju saavad talgulised oma silmaga näha,» ütles Eestimaa looduse fondi loodutalgute eestvedaja Kadri Aller. «Lisaks maismaale toimuvad talgud merre suubuvatel jõgedel lõheliste heaks ja laidudel merelindude hüvanguks, et meie mereelustikule elupaiku jätkuks. Samuti korjatakse rannikult kokku prügi.»