Lõuna-Eestis on oodata äikest ja rahet

Pärastlõunal ja õhtul on Pärnu-, Viljandi-, Valga-, Võru-, Põlva- ja Tartumaal oodata äikest, millega kaasnevad tugevad, üle 15 meetri sekundis puhuvad tuuleiilid. Kohati võib sadada rahet. Õhutemperatuur on 18–24, sajuhoogude all ja rannikul 15 kraadi ümber.

Põhja-Eestis on õhk kuiv ja veidi jahedam. Tuul pöördub põhja poolt alates järk-järgult põhja ja kirdesse 3–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 18..24, sajuhoogude all ja rannikul 15°C ümber.