Igor Taro: miks Saesaare paisu tulevik nii palju kirgi kütab?

Seda teemat on veeretatud otsekui kuuma kartulit – kõik viimase 15 aasta jooksul keskkonnaministri tooli proovinud isikud on Saesaare paisu teemaga kokku puutunud. Ja ükski pole lahenduseni jõudnud.

Umbes kümme aastat tagasi rahustati paisu likvideerimisega rahulolematuid inimesi sellega, et lähiaastatel pole riigil nagunii raha asjaga tegeleda. Mitu aastat on mööda läinud. Raha on riigil endiselt vähe, kuid paisu õigusliku staatuse küsimust pole see lahendanud.