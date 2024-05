Keskkonnaamet tellis karuputke võõrliikide tõrje enam kui 2400 hektarile

Sosnovski karuputk ja hiidkaruputk on ohtlikud inimese tervisele, ohustavad kohalikku loodust ja võivad tekitada majanduslikku kahju. Karuputke võõrliigid on kantud võõrliikide nimekirja ka Euroopa Liidu tasandil ning nende liikide kasvatamine ja igasugune leviku soodustamine on keelatud. Need ja teised invasiivsed võõrliigid on Eestisse sattunud inimese abiga ning võtavad kodumaistelt liikidelt ära elupaiku.