Sageli valitseb mentaliteet «mitte minu tagahoovis», kus uusi lahendusi nähakse vastumeelsetena kartuses, et need toovad kaasa ebamugavusi ja liiga suuri riske. Selline suhtumine takistab sektori arengut.

Maailm ei sure innovatsiooniga välja. Just innovatsioon on see, mis hoiab meid konkurentsis ja aitab leida uusi lahendusi vanadele probleemidele.