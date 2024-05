Politsei palus abi selgitamaks välja Vladimiri asukohta, kelle asukoht oli alates 14. maist teadmata. Tähelepanelikud inimesed märkasid tänu meediakajastusele meest nädalavahetusel Tartus. Mees õnnetus linnast tabada ning praegu on ta oma lähisugulase hoole all. Mees on elu ja tervise juures, teatas politsei esmaspäeval.