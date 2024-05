See on Bioforce Groupi kolmas tootmiskeskus – jaamad töötavad juba Ebaveres ja Aravetel. Tootmiskeskuses on tooraineks loomade sõnnik ja muud biolagunevad materjalid. Laatres hakatakse tootma biometaani, mis on keskkonnasõbralik alternatiiv maagaasile. Aasta lõpuks valmiv jaam hakkab kasutama Laatre piima ja Kesa-Agro sõnnikut. Uue biometaanikeskuse tootmismahuks kujuneb 23 000 MWh. Projekti kogumaksumus on ligi kümme miljonit eurot, millest kaks kolmandikku moodustab SEB rohelaen.