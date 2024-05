Põud paneb põllumeeste närvid proovile

«Need viljad, mis õigel ajal maha said, on praegu üles tulnud – kui nüüd paari nädala jooksul tuleks ka vihma, siis pääseme katastroofist,» rääkis Valga vallas Karula külas Männimetsa talu pidav Mihkel Maks. «Kui aga kordub see, mis eelmisel aastal, mil esimene vihm tuli alles juuni lõpus, juuli alguses, oleme probleemide ees.»