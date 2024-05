Talunik Tiit Mähar on üle 30 aasta panustanud korravalvesse

«Ja sealt see pihta hakkas. Kui oli vaja kas või liiklust kontrollida, kutsus ta ka mind kaasa, et oleks kindlam. Ei olnud mul mingit vormi ega erivarustust, aga kui politseinik oli kõrval, kes see ikka vastu hakkas. Väljas käisin korra-kaks kuus. Ametlik abipolitsei alustas alles 1994. aastal ning siis hakkas kogu asjaajamine käima politseimaja kaudu,» meenutas Mähar.